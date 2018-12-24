Google Chrome оказался уязвим к простому JavaScript-коду

На специальной странице, которая оформлена, как сервис техподержки, используется код JavaScript, который и заставляет компьютер зависнуть.

Хакеры обманным способом переводят пользователей на вредоносную страницу, на которой появляется сообщение о заражении компьютера и высвечивается номер телефона, по которому можно обратиться.

В этот момент за счет постоянных переходов внутри самой страницы Google Chrome или другой браузер забирает все ресурсы компьютера и он не реагирует на какие-либо действия.

Закрыть браузер пользователи могут только через диспетчер задач, но в большинстве случаев при повторном запуске Google Chrome вредоносная страница загружается повторно.