Google Chrome начал помечать «тяжелые» сайты

Google Chrome начал помечать «тяжелые» сайты13.11.2019 10:31
Google постоянно улучшает и расширяет возможности своего браузера Chrome, а новая функция коснется «тяжелых» сайтов, которые очень долго загружаются.
Разработчики Chrome решили предупреждать пользователей о том, что сайт долго загружается.
Все это сделано в первую очередь для того, чтобы владельцы интернет-ресурсов задумались над оптимизацией сайта и его скорости загрузки.
Пользователь в свою очередь в Chrome в открытой вкладке будет видеть уведомление: «Обычно загружается медленно».
В дальнейшем предупреждения станут «умнее», так как начнут учитываться характеристики устройства, а также скорость соединения.
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