Google Chrome начал помечать «тяжелые» сайты

Google постоянно улучшает и расширяет возможности своего браузера Chrome, а новая функция коснется «тяжелых» сайтов, которые очень долго загружаются.

Разработчики Chrome решили предупреждать пользователей о том, что сайт долго загружается.

Все это сделано в первую очередь для того, чтобы владельцы интернет-ресурсов задумались над оптимизацией сайта и его скорости загрузки.

Пользователь в свою очередь в Chrome в открытой вкладке будет видеть уведомление: «Обычно загружается медленно».

В дальнейшем предупреждения станут «умнее», так как начнут учитываться характеристики устройства, а также скорость соединения.