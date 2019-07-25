Google будет удалять расширения Chrome ворующие данные пользователей

В компании Google решили бороться с расширениями для браузера Chrome, которые воруют данные пользователей.

Разработчики изменили политику безопасности и конфиденциальности, и коснутся новые правила в первую очередь тех расширений, которые не по назначению используют данные пользователя.

Те расширения, которые будут замечены в нарушениях новых правил, будут удалять из магазина для браузера Chrome.

Стоит отметить, что только последние исследования показали огромную утечку данных, и допустило это расширение DataSpii установленое приблизительно на 4 млн браузеров.