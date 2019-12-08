Google 25 февраля закрывает проект Google Glass

Google после 25 февраля окончательно прекратит поддерживать свои «умные» часы Google Glass Explorer Edition.

Сейчас компания предлагает пользователям инновационных очков установить небольшое обновление, которое требуется для того, чтобы очки продолжали выполнять базовые функции после того как устройству отключат связь с сервером, и закроют доступ к фирменным сервисам Google.

После 25 февраля 2020 года через очки можно будет только делать фото и записывать видео, а также подключать их к смартфонам по Bluetooth.

Интернет сервисы YouTube, Gmail и ряд других, которые были доступны на очках, больше работать не будут, также перестанет работать приложение-компаньон MyGlass.

Стоит отметить, что американская компания закрывает только проект Glass Explorer Edition, но у компании еще останется Glass Enterprise Edition.

Эти очки предназначены для корпоративных клиентов и они пока поддерживаться будут.