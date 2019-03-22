«Главный радиочастотный центр» заказал систему контроля за поисковиками

«Главный радиочастотный центр» подал заказ на разработку системы, которая будет вести проверку поисковиков.

Автоматическая система должна определять блокируют ли поисковые системы запрещенные сайты, а еще она должна следить за прокси-серверами и анонимайзерами.

Заявка на разработку программного обеспечения была подана на сайте госзакупок.

На разработку выделяют 25 млн рублей, а исполнитель будет определен до 8 апреля, причем сдать программный комплекс он должен будет до декабря 2019 года.

В ведомстве отметили, что «по степени научно-технической новизны создаваемая система не является принципиально новой системой ни с конструкторской, ни с технологической точек зрения, но известных действующих аналогов по степени автоматизации в России не имеет за счет значительного числа взаимодействующих объектов учета и контроля».