Главные отличия OnePlus 7T и OnePlus 7T Pro показали на фотографиях

Предполагалось, что в OnePlus 7T и OnePlus 7T Pro внешность будет похожа, но опубликованные в Сети защитные чехлы для смартфонов доказывают обратное.

До конца сентября состоится презентация новых смартфонов от OnePlus, а также первого телевизора компании OnePlus TV.

Данных про OnePlus 7T и OnePlus 7T Pro уже достаточно много, а теперь известно какую компоновку получат основные камеры смартфонов.

В OnePlus 7T блок основной камеры будет круглым, а вот в OnePlus 7T Pro он будет похож на компоновку в OnePlus 7 Pro только добавится четвертая камера ToF.

OnePlus 7T и 7T Pro получат процессор Snapdragon 855+, а также дисплей с разрешением 2К и частотой обновления 90 Гц.