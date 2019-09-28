Главная «фишка» Google Pixel 4 будет недоступна для России

Google в смартфонах решила отказаться привычного сканера отпечатка пальца и в Pixel 4 уже будет использоваться сложная система распознавания лица.

Для этого задействуют очень сложный модуль Project Soli, который будет не только разблокировать смартфон, но также позволит управлять некоторыми функциями смартфона с помощью жестов.

Но как оказалось, для работы Project Soli требуется особое разрешение в некоторых странах.

Как пишет 9to5, Google работу Project Soli уже разрешили в 38 странах, но в списке нет России и некоторых стран Азии.

Таким образом, официально продаваемые в РФ Pixel 4 не получат главной «фишки».

Не исключено, что Project Soli в РФ все-таки будет работать и об этом объявят на официальной презентации смартфона — 15 октября.

