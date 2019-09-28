Главная «фишка» Google Pixel 4 будет недоступна для России

Главная «фишка» Google Pixel 4 будет недоступна для России28.09.2019 00:48
Google в смартфонах решила отказаться привычного сканера отпечатка пальца и в Pixel 4 уже будет использоваться сложная система распознавания лица.
Для этого задействуют очень сложный модуль Project Soli, который будет не только разблокировать смартфон, но также позволит управлять некоторыми функциями смартфона с помощью жестов.
Но как оказалось, для работы Project Soli требуется особое разрешение в некоторых странах.
Как пишет 9to5, Google работу Project Soli уже разрешили в 38 странах, но в списке нет России и некоторых стран Азии.
Таким образом, официально продаваемые в РФ Pixel 4 не получат главной «фишки».
Не исключено, что Project Soli в РФ все-таки будет работать и об этом объявят на официальной презентации смартфона — 15 октября.
Особенности Google Pixel 4 раскрыты из-за утечки на рекламном видео
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