Глава Zeiss считает, что камеры на 64 Мп в смартфонах не нужны

Разрешение камер смартфона растет каждым годом, и в 2019 году ожидается появление устройств с 64 Мп модулем. Пока неизвестно нужны ли такие камеры, и как они будут снимать, но 48 Мп модули уже доказали, что они не лишние в устройствах.

Стоит отметить, что в камере еще многое зависит от программного обеспечения, а как сказал президент Zeiss Group Майкл Кашке, в смартфоне вполне достаточно датчика на 40 Мп.

В интервью с Indian Express Кашке заявил, что есть ряд ограничений, которые в мобильной съёмке связаны со скоростью обработки и шумов.

Это накладывает ряд ограничений на фотодатчики. Zeiss Lens сейчас больше сконцентрирована на разработке продуктов для профессионалов, полупрофессионалов и художественных фотографов.

Но она не прекращает сотрудничать и с компанией с HMD Global, которая занимается выпуском смартфонов Nokia.