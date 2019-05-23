Глава Xiaomi распространил официальный рендер флагмана Redmi K20

Глава китайской компании Xiaomi и бренда Redmi Лю Вейбинг (Lu Weibing) накануне распространил первой официальное изображение нового Redmi K20, тогда как ранее публиковали обычные тизер, раскрывающие особенности аппарата, но не его внешность.



Наряду с этим источник распространил и характеристики бюджетного флагмана, который официально будет представлен 28 мая.

Если верить источнику, то Redmi K20 будет предложен в трех расцветках и четырех конфигурациях с разным объёмом памяти.

Экран будет занимать 91,2% площади лицевой панели, и он будет защищен стеклом Gorilla Glass 6.

В данной утечке называют сканер отпечатков пальцев шестого поколения, но представитель компании говорил о седьмой генерации. Стоимость смартфона составит 360 евро минимум.