Глава Xiaomi раскрыл секрет низкой цены на свои смартфоны

Президент китайской компании Xiaomi Лэй Цзюнь общаясь с журналистами Gizchina раскрыл секрет низкой цены на свои смартфоны.

Как заявил генеральный директор компании, они не гонятся за огромной прибылью, поэтому накрутка от себестоимости минимальная.

В частности, сообщается, что маржа составляет 8-9%, а это, стоит заметить, не очень высокий показатель. По словам Лэй Цзюнь, главное в их деле сделать низкой валовую прибыль и короткий путь сбыта.

Только в этом случае конечная стоимость продукта становится привлекательной для покупателей.

Еще глава Xiaomi сказал, что в следующем году поклонников компании ожидает 10 новых моделей смартфонов, оснащенных поддержкой работы в сетях пятого поколения.

Стоимость таких аппаратов будет около 300 долларов.