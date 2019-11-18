Глава Xiaomi подтвердил разработку смартфона Redmi K30 с 5G

В рамках China Mobile Global Partner Conference 2019 глава Xiaomi заявил, что компания в 2020 году намерена стать первой в развитии 5G-устройств.

Глава китайской компании отметил, что с 5G будет выпускать не только смартфоны серии Mi, но также и Redmi.

Еще было сказано, что первым смартфоном с поддержкой сетей пятого поколения станет Redmi K30. Ранее сообщалось, что Redmi K30 выйдет в первом квартале 2020 года.

Данных аппарат пока очень мало, но ожидается что в нем будет установлен процессор Snapdragon 865.

Ранее сетевой информатор Судханшу Амбхоре писал, что в смартфоне будет два выреза в дисплее, но для чего они источник пока не знает.