Глава Xiaomi опубликован снимок экрана геймерского смартфона Black Shark 2

Глава Xiaomi опубликован снимок экрана геймерского смартфона Black Shark 211.03.2019 19:58
Президент Xiaomi в социальной сети Weibo опубликовал скриншот нового игрового смартфона Black Shark 2.
Этот аппарат должен стать рекордсменом по производительности в AnTuTu среди Android устройств.
Высокую производительность в аппарате даст Snapdragon 855 и 12 ГБ оперативной памяти. Постоянной памяти в смартфоне будет до 256 ГБ.
Что касается экрана, то разрешение опубликованного скриншота составляет 2340х1080 пикселей, соотношение сторон 19,5:9.
Скорее всего в игровом смартфоне установят дисплей, как у Mi 9, а значит в устройстве стоит ожидать экранный сканер отпечатка пальца.
Стоит отметить, что в Black Shark 2 значки и обои выполнены в стиле игровых моделей.
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