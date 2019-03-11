Глава Xiaomi опубликован снимок экрана геймерского смартфона Black Shark 2

Президент Xiaomi в социальной сети Weibo опубликовал скриншот нового игрового смартфона Black Shark 2.

Этот аппарат должен стать рекордсменом по производительности в AnTuTu среди Android устройств.

Высокую производительность в аппарате даст Snapdragon 855 и 12 ГБ оперативной памяти. Постоянной памяти в смартфоне будет до 256 ГБ.

Что касается экрана, то разрешение опубликованного скриншота составляет 2340х1080 пикселей, соотношение сторон 19,5:9.

Скорее всего в игровом смартфоне установят дисплей, как у Mi 9, а значит в устройстве стоит ожидать экранный сканер отпечатка пальца.

Стоит отметить, что в Black Shark 2 значки и обои выполнены в стиле игровых моделей.