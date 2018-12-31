Глава Xiaomi опубликовал первые фото, сделанные на камеру Xiaomi Mi Play

Новый молодежный смартфон от китайской компании был представлен 24 декабря. Подробно о новой модели Xiaomi Mi Play «Астера» писала.

При этом сегодня в компании Xiaomi решили показать, как фотографирует устройство, опубликовав несколько первых фотографий.

Официальные снимки, сделанные на Xiaomi Mi Play опубликовал глава компании Xiaomi Лин Бин (Bin Lin) в социальной сети.

Обе фотографии были сделаны в хорошо освещенном помещении при помощи основной камеры, в которой предлагаются модули на 12 и 2 Мп.