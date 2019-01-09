Глава Xiaomi на видео показал смартфон Redmi Note 7

По некоторым данным презентация смартфона и других устройств китайской компании состоится завтра 10 января.

При этом сегодня глава Xiaomi решил показать на видео смартфон Redmi Note 7, в котором модель имеет изогнутые панели. Уже известно, что в смартфоне будет корпус, выполненный из стекла, а еще ему приписывают разъем USB-C.

Согласно инсайдерской информации, Redmi Note 7 будет иметь 6,3-дюймовый экран с разрешением Full HD +, а фронтальная камера будет располагаться в вырезе в форме капли.

Работать новинка будет на процессоре Snapdragon 660, а за автономность буде отвечать батарея на 4 000 мАч. Оперативной памяти предложат шесть гигабайт.

Кроме этого, аппарат будет оснащен основной камерой с разрешением 48 Мп и поддержкой системы ИИ. Для покупки Redmi Note 7 будет доступен в градиентных цветах по предварительной цене 3 тыс. юаней или около 29 тыс. рублей.