Глава индийского подразделения китайской компании распространил фотографию, на которой он держит новый смартфон с 48-мегапиксельной камерой.



Как известно, новый смартфон Redmi Note 7S будет представлен уже 20 мая, а пока глава Xiaomi India показал новый смартфон Redmi Note 7S.

Экземпляр, который держал в руках глава подразделения имеет красный цвет, а еще он сказал, что смартфон покрыт стеклом Gorilla Glass 5.

Напомним, что Redmi Note 7S станет индийской версией Note 7, получившей немного урезанные характеристики.

Так, например, в основной камере Note 7S вместо 5-мегапиксельного модуля будет 2-мегапиксельный.

Какие еще будут изменения в технических характеристиках смартфона для Индии станет известно уже в понедельник.