Глава Xiaomi India показал новый смартфон Redmi Note 7S17.05.2019 20:18
Глава индийского подразделения китайской компании распространил фотографию, на которой он держит новый смартфон с 48-мегапиксельной камерой.
Как известно, новый смартфон Redmi Note 7S будет представлен уже 20 мая, а пока глава Xiaomi India показал новый смартфон Redmi Note 7S.
Экземпляр, который держал в руках глава подразделения имеет красный цвет, а еще он сказал, что смартфон покрыт стеклом Gorilla Glass 5.
Напомним, что Redmi Note 7S станет индийской версией Note 7, получившей немного урезанные характеристики.
Так, например, в основной камере Note 7S вместо 5-мегапиксельного модуля будет 2-мегапиксельный.
Какие еще будут изменения в технических характеристиках смартфона для Индии станет известно уже в понедельник.
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