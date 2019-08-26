Глава Redmi рассказал про преемника Redmi K20

Глава Redmi раскрыл некоторые данные о готовящемся флагманском смартфоне.

Речь идет об устройстве, которое на рынке сменит Redmi K20 (на российском рынке модель продается под названием Xiaomi Mi 9T).

В Weibo руководитель Лу Вэйбин написал, что следующий смартфон получит название Redmi K30 и в нем будет установлен 5G модем.

Других данных представитель китайской компании пока не озвучил.

Пока непонятно будет ли у Redmi K30 Pro-версия. По данным Gizmochina, презентация нового флагманского смартфона состоится только в 2020 году, но не раньше марта.