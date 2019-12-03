Глава Redmi пообещал рассказать про Redmi K30

Глава Redmi Лю Вейбинг скоро расскажет про новый флагманский смартфон Redmi K30. Это будет первый аппарат серии, так как в начале 2020 года представят старшую версию на флагманском процессоре.

Что именно расскажет представитель китайской компании пока неизвестно, но он пообещал несколько сюрпризов. Напомним, в сети уже раскрыли некоторые характеристики устройства.

Лю Вейбинг также сказал, что компания больше не будет использовать в своих смартфонах выдвижные камеры, а в целом от них откажутся многие китайские производители. Вместо этого камеры будут располагать в отверстии дисплея.

Помимо этого в сети был раскрыт тизер, посвящённый Redmi K30. Это изображение «Большого дьявола», который маркетологи использовали в целях рекламы смартфона Redmi K20.

Теперь дьявол не такой злой, к тому же он стал более толстым.