Глава Redmi подтвердил бюджетный флагман с Snapdragon 855

Однако месяцем ранее в компании Redmi отрицали скорый выход нового смартфона с топовым процессором, но не отрицали возможности выхода такой новинки.

Слухи о новой флагманской модели Redmi, которая будет оснащена процессором Snapdragon 855 появились достаточно давно, но сегодня наконец-то глава бренда официально подтвердил информацию о том, что действительно готовится такая новинка.

Более того, в компании заявили что аппарат уже готов, причем информация прозвучала от главы Redmi практически одновременно с видеороликом, где вживую продемонстрирован аппарат.

Условно модель носит название Redmi 855 и в ней несмотря на наличие топового чипа сканер отпечатка пальцев расположится на задней панели, где также будет тройная камера. Возможно уже совсем скоро состоится анонс новой модели.