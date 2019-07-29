Глава Redmi намекнул на скорый выход Redmi Note 8

Xiaomi до конца года представит несколько мощных новинок, среди которых будет игровой смартфон Black Shark 2 Pro, но по последним данным, скоро еще будет выпущен новый Redmi Note.

Глава Redmi Лю Вейбинг в социальной сети Weibo написал девиз компании — «Всегда верь, что хорошие вещи случаются». Фанаты китайской компании это восприняли как намек на Redmi Note 8.

Этот смартфон в 2019 году оказался самым обсуждаемым, так как в недорогом устройстве установили 48 Мп камеру.

Ожидается, что аппарат получит 64 Мп основную камеру и дополнительные три модуля. Тем более что ранее уже опубликовывали снимок, сделанный на смартфон Redmi с 64 Мп фотодатчиком.