Глава Redmi намекнул на первые «умные» часы

Глава бренда Redmi Лу Вейбинг в социалльной сети намекнул на разработку смарт часов Redmi Watch.

Лу Вейбинг являясь вице-президентом Xiaomi и главой бренда Redmi у поклонников компаний спросил, понравились ли им часы Xiaomi Mi Watch, а также поинтересовался, ожидают ли они выход смарт-часов под брендом Redmi.

Обычно подобный вопрос появляется с намеком на презентацию нового продукта.

Предположительно, новые смарт-часы от Redmi будут более упрощенной версией Mi Watch.

Ожидается, что часы будут представлены одновременно со смартфоном Redmi K30. Его презентация должна состоятся до конца 2019 года или в начале 2020 года.