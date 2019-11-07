Глава Redmi намекнул на первые «умные» часы

Глава Redmi намекнул на первые «умные» часы08.11.2019 00:56
Глава бренда Redmi Лу Вейбинг в социалльной сети намекнул на разработку смарт часов Redmi Watch.
Лу Вейбинг являясь вице-президентом Xiaomi и главой бренда Redmi у поклонников компаний спросил, понравились ли им часы Xiaomi Mi Watch, а также поинтересовался, ожидают ли они выход смарт-часов под брендом Redmi.
Обычно подобный вопрос появляется с намеком на презентацию нового продукта.
Предположительно, новые смарт-часы от Redmi будут более упрощенной версией Mi Watch.
Ожидается, что часы будут представлены одновременно со смартфоном Redmi K30. Его презентация должна состоятся до конца 2019 года или в начале 2020 года.
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