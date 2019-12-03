Глава Qualcomm рассказал, что ждет смартфоны через 2 года

Все производители смартфонов уверены, что 5G даст новый толчок к развитию сегмента, а также увеличит продажи устройств.

Также 5G позволит создать новые гаджеты, среди которых будут очки дополненной реальности.

Глава Qualcomm Кристиано Амон в интервью Busieness Insider заявил, что через 2 года пользователи начнут терять интерес к смартфонам, так как на их смену придут AR-очки.

Через два года эти устройства внешне мало чем будут отличаться от обычных очков, к тому же 5G позволит им напрямую обращаться к облачным сервисам.

Амон отметил, что сейчас крупнейшие компании такие как Facebook, Microsoft, Lenovo и Apple и д.р. делают ставку на технологии дополненной и виртуальной реальности, а эти компании в дальнейшем могут полностью изменить доступ и восприятие информации.