Совсем недавно компания OnePlus официально представила свой новый флагманский смартфон OnePlus 7 Pro, причем эта модель больше привлекла внимания, чем обычный смартфон.



Более подробно о новинках «Астера» писала ранее, к тому же стоит отметить и недавнее заявление компании, которая ворвалась в пятерку лучших производителей премиальных смартфонов.

Еще во время презентации глава OnePlus рассказал, почему камеру OnePlus 7 Pro не стали врезать в экран, а использовали выдвижной модуль.

Оказалось, что в руководстве компании хоть и рассматривали такую возможность, но не решились на ее использование в связи с тем, что врезанная в экран камера имеет достаточно большое отверстие.

В OnePlus заявили, что если бы можно было его сделать крошечным без потери качества съемки, то они бы обязательно воспользовались таким решением.

Однако стоит отметить, что если в прошлом году популярным был вырез в экране, прозванный как «монобровь», то в этом году большинство новинок имеют расположенные селфи камеры прямо в экране смартфона. При этом все больше популярность начинают набирать выдвижные камеры.