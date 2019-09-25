Глава компании OnePlus раскрыл внешность телевизора OnePlus TV

Презентация телевизора от OnePlus состоится завтра — показ OnePlus TV, а также новых смартфонов OnePlus TV пройдет в Индии.

За день до мероприятия глава Пит Лау в Twitter опубликовал два изображения с первым телевизором бренда.

Как и сообщалось, OnePlus TV подучит очень тонкие рамки и фирменный интерфейс на базе Android TV.

На изображении видно, что интерфейс пользователю предложит несколько основных категорий – музыка, фильмы, шоу и контент для детей.

В верхней части экрана можно увидеть виден значок Wi-Fi, настройки, часы и строку поиска.

Ранее сообщалось, что управлять телевизором OnePlus TV можно будет через пульт или голосом.

Известно, что модель будет предлагаться с 4К QLED-дисплеями с частотой обновления 100 Гц. Цена 55-дюймовой панели в Индии составит 150 тыс. рупий, а в пересчете это около 135 тыс. рублей.