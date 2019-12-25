Глава компании OnePlus назвал самую красивую серию смартфонов

Глава компании OnePlus назвал самую красивую серию смартфонов25.12.2019 12:59
Презентация смартфонов линейки OnePlus 8 состоится ближе к середине года, но глава китайской компании уже подтвердил, что все новые смартфоны бренда получат экраны с частотой обновления свыше 60 Гц.
Также в недавнем интервью директор OnePlus Пит Лау назвал самые красивые смартфоны компании.
По его словам, самой красивой является серия OnePlus 8 (впрочем, в этом ничего удивительного нет).
Ожидается, что серия OnePlus 8 будет состоять из трех моделей. Все они будут с поддержкой 5G, а в самой младшей установят процессор MediaTek Dimensity 1000, тогда как в остальных будет чип от Qualcomm с 5G модемом.
Раскрыты характеристики и внешность OnePlus 8 Lite, OnePlus 8 и 8 Pro
Просмотры:Метки: OnePlus, OnePlus 8