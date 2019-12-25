Глава компании OnePlus назвал самую красивую серию смартфонов

Презентация смартфонов линейки OnePlus 8 состоится ближе к середине года, но глава китайской компании уже подтвердил, что все новые смартфоны бренда получат экраны с частотой обновления свыше 60 Гц.

Также в недавнем интервью директор OnePlus Пит Лау назвал самые красивые смартфоны компании.

По его словам, самой красивой является серия OnePlus 8 (впрочем, в этом ничего удивительного нет).

Ожидается, что серия OnePlus 8 будет состоять из трех моделей. Все они будут с поддержкой 5G, а в самой младшей установят процессор MediaTek Dimensity 1000, тогда как в остальных будет чип от Qualcomm с 5G модемом.