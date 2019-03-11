Глава компании Huawei рассказал о будущем складных смартфонов

Приставленные в прошлом месяце смартфоны с гибкими экранами пока оцениваются в очень большие суммы. Samsung Galaxy Fold оценили в $1980, а Huawei Mate X еще дороже — 2229 евро.

По слухам, в первой половине года еще покажут Motorola RAZR, а его цена будет в районе $1500.

Пока смартфоны с гибкими экранами стоят дороже, чем самый дорогой iPhone, но генеральный директор Huawei по потребительским технологиям немецкому изданию De Welt заявил, что максимум через два года цены на устройства с гибкими экранами опустятся до отметки в 1000 евро.

А вот когда такие устройства начнут выпускать китайские компании среднего эшелона, то цена сразу скатится до 500 евро.