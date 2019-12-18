Глава Huawei рассказал про новый гибкий смартфон Huawei Mate Xs

О будущем раскладном смартфоне с гибким экраном рассказал представитель китайской компании.

Еще в октябре Huawei на мероприятии рассказала, что готовит новый раскладной смартфон, который получит название Huawei Mate Xs и в его основе будет лежать процессор Kirin 990 с модемом 5G.

Теперь директор Huawei Ричард Ю в социальной сети написал, что в устройстве установят новый улучшенный гибкий экран, и усовершенствованный шарнирный механизм.

Презентация смартфона официально пройдет в феврале на выставке Mobile World Congress 2020 в Барселоне.

Стоит отметить, что компания «Самсунг» тоже разрабатывает новый раскладной смартфон, и его должны представить тоже в феврале.