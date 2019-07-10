Глава Honor показал на снимке телевизор Honor и новый ноутбук

Глава Honor Жао Минг в Сети опубликовал фото рабочего кабинета, в котором были видны новые устройства бренда.

С виду можно подумать, что глава китайского бренда, допустил утечку, но на самом деле все это контролировалось.

На снимке виден телевизор, которые прикрыли эмодзи, новый ноутбук и смартфон.

Если учитывать соотношение клавиатуры с рабочей поверхностью ноутбука, то можно предположить, что в модели установлен 16-дюймовый дисплей.

Компания хотела представить такую модель еще в прошлом месяце, но потом перенесла презентацию на июль.

Что касается телевизора, то в нем достаточно большой экран и узкие рамки. Информацию про телевизоры Honor пока очень мало, но ожидается, что все подробности раскроют на презентации смартфонов Honor 9X и 9X Pro. Их показ запланирован на 23 июня.



Третьей новинкой на снимке является смартфон. Непонятно что это за модель, но видно, что в ней установлен USB-C, а такой разъем должен быть в Honor 9X и его старшей версии.