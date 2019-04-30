Глава Facebook показал новый дизайн социальной сети30.04.2019 22:27
Показ дизайна соцсети Facebook проходил в рамках конференции разработчиков F8.
Глава Facebook показал новый дизайн социальной сети, получивший название FB5. Помимо дизайна произойдут еще и другие изменения, направленные на конфиденциальность пользователей.
В новом дизайне решили больше не использовать синюю шапку вверху и применить больше светлых тонов. Более заметным в новом дизайне станет блок с «историями», а в верхнем меню появится блок со встроенными покупками Marketplace.
Помимо этого в компании обещают с новым дизайном и простоту в общении с другими пользователями. Новый дизайн в ближайшее время станет доступен в приложениях для iOS и Android.
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