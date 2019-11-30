Глава бренда Honor раскритиковал 108-Мп камеры в смартфонах

По словам президента Honor Чжао Мин (Zhao Ming), они не будут следовать тенденции и в ближайшее время не предложат в своих смартфонах 108 Мп камеру.

Глава бренда Honor уверен, что аппаратная часть камеры с большим числом пикселей вовсе не означает, что она создаст качественные фото и видео, так как аппаратные и программные возможности должны правильно сочетаться.

Чжао Мин также рассказал, что в 108-Мп камерах есть и недостатки.

Одним из них является задержка во время съёмки, а с другой стороны, созданные при помощи такой камеры снимки имеют высокое разрешение и занимают много памяти.