Глава Apple считает, что 5G для компании пока не главное

Глава Apple Тим Кук подтвердил информацию, что в 2019 году iPhone не получат 5G.

В недавнем интервью Кук заявил, что сети пятого поколения не являются приоритетным для компании.

По его словам, компания нацелена на создание продуктов при определённых условиях и за короткое время, а технологии появляются каждый день и никогда неизвестно, какие из них окажутся востребованными.

Напомним, Apple недавно помирилась с Qualcomm, и последняя для «яблочной» компании начнет создавать 5G модемы.

Но на это потребуется не один год, поэтому скорого выхода iPhone 5G ждать не стоит. По мнению специалистов, Apple потеряет часть рынка из-за задержек iPhone 5G, так как китайские и корейские компании уже до конца 2019 года представят не одну модель с поддержкой нового поколения сетей.