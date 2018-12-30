Глава AMD на CES 2019 расскажет про новые технологии

На CES 2019 могут показать новые продукты и технологии от AMD. 9 января 2019 года на выставке электроники выступит глава компании AMD, который намерен рассказать про новые процессоры и графические карты, а также предоставить слова свои партнерам.

Что именно будет показано на выставке пока не раскрывается, но не исключено, что компания анонсирует новые процессоры семейства Ryzen созданные на архитектуре Zen 2.

Также поклонники компании ждут новые графические процессоры, созданные по 7-нм технологии.