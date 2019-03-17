GizChina составили ТОП-5 китайских смартфонов до 200 долларов

Журналисты GizChina назвали лучшие китайские смартфоны стоимостью до $200. Тут стоит отметить, что данная цена актуальная для китайского рынка, а не для российского.

Первым в списке зарубежный портал поставил нашумевший Redmi Note 7, который уже наследующей неделе появится в России и по слухам его цена будет очень сильно отличатся от китайской стоимости.

По некоторым данным рекомендованная розничная цена за младшую версию будет в районе 18 тыс. рублей.

Также был выделен Xiaomi Mi 8 Lite с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ постоянной памяти.

Третье и четвертое место у Huawei Honor 10 Lite и Huawei Honor 8 Max. На последнем Lenovo S5 Pro GT.