Гигантский планшет Samsung Galaxy View 2 оценили в 740 долларов

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25 мая : четверг

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

Ошибка при запуске приложения 0xc0000142

Неприятная ошибка приложения 0xc0000142 способна испортить настроение на весь день, а то и привести к невозможности нормально работать с компьютером. В данной статье мы разберемся, из-за чего она может появляться и как с ней справиться.

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Обзоры рынков

Гигантский планшет Samsung Galaxy View 2 оценили в 740 долларов

25.04.2019 21:41

Несколько дней назад в Сети показали на первых изображениях готовящийся к выходу планшет от корейской компании Samsung.


Уже тогда было известно, что новинка Samsung Galaxy View 2 будет представлять собой просто огромный по современным меркам планшет.

Сегодня один из сотовых операторов в США официально раскрыл стоимость и дату старта продаж новинки. Так, стало известно, что модель поступит в продажу уже 26 апреля и будет предлагаться по цене 740 долларов.

В устройстве будет установлен 17,3-дюймовый экран, процессор Exynos 7884, три гигабайта оперативной памяти, а также аккумулятор на 12 000 мАч.

Работать Samsung Galaxy View 2 будет под управление операционной системы Android Oreo. Также в планшете будет 5-мегапиксельная фронтальная камера, 4G LTE и 64 ГБ встроенной памяти.

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