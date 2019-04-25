Гигантский планшет Samsung Galaxy View 2 оценили в 740 долларов

Несколько дней назад в Сети показали на первых изображениях готовящийся к выходу планшет от корейской компании Samsung.



Уже тогда было известно, что новинка Samsung Galaxy View 2 будет представлять собой просто огромный по современным меркам планшет.

Сегодня один из сотовых операторов в США официально раскрыл стоимость и дату старта продаж новинки. Так, стало известно, что модель поступит в продажу уже 26 апреля и будет предлагаться по цене 740 долларов.

В устройстве будет установлен 17,3-дюймовый экран, процессор Exynos 7884, три гигабайта оперативной памяти, а также аккумулятор на 12 000 мАч.

Работать Samsung Galaxy View 2 будет под управление операционной системы Android Oreo. Также в планшете будет 5-мегапиксельная фронтальная камера, 4G LTE и 64 ГБ встроенной памяти.