Gigabyte начала продажи системной платы за 1700 евро

Новая системная плата от Gigabyte оценивается дороже, чем самый дорогой процессор для нее.

В Европе в продаже появилась материнская плата X299X Aorus Xtreme Waterforce, оснащенная системой жидкостного охлаждения процессора.

Модель разработана для процессоров Intel в исполнении LGA 2066, а среди них самым дорогим является 18-ядерный Core i9-10980XE стоимостью 1000 долларов.

При этом материнская плата от Gigabyte с водоблоком в ЕС оценивается в 1700 евро.