Гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold раскупили в Китае за 5 минут

Недавно в компании Samsung говорили об увеличении объёмов выпуска складного смартфона Galaxy Fold в десять раз.

Объяснили такие планы повышенным спросом на модель. До этого стало известно, россияне раскупили доступные аппараты, а теперь слова представителей компании подтверждаются и продажами в Китае.

Впрочем, объёмы распроданной за 5 минут первой партии смартфонов в Китае не раскрывают.

Но то, что он там уже не доступен для покупки остается фактом.

С другой стороны, есть данные, что партия Galaxy Fold была ограничена.

Между тем, на китайском рынке аппарат оценили в 15 990 юаней, а это 2 290 долларов.