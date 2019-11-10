Гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold раскупили в Китае за 5 минут

Гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold раскупили в Китае за 5 минут10.11.2019 20:19
Недавно в компании Samsung говорили об увеличении объёмов выпуска складного смартфона Galaxy Fold в десять раз.
Объяснили такие планы повышенным спросом на модель. До этого стало известно, россияне раскупили доступные аппараты, а теперь слова представителей компании подтверждаются и продажами в Китае.
Впрочем, объёмы распроданной за 5 минут первой партии смартфонов в Китае не раскрывают.
Но то, что он там уже не доступен для покупки остается фактом.
С другой стороны, есть данные, что партия Galaxy Fold была ограничена.
Между тем, на китайском рынке аппарат оценили в 15 990 юаней, а это 2 290 долларов.
Замена экрана в Samsung Galaxy Fold обойдётся в 599 долларов
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