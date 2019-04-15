Благодаря этому стало достоверно известно, что в компании действительно готовят гибкий смартфон к выходу на рынок.



Гибкий смартфон Motorola Razr прошел сертификацию Bluetooth, где указано, что модель получит поддержку Bluetooth 5.0.

Впрочем, больше информации из этого сертификата нет, а согласно ранним утечкам, новинка получит процессор Snapdragon 710 SoC, а его экран получит диагональ 6,2 дюйма в разложенном состоянии.

По предварительной информации, стоимость складного Motorola Razr составит около 1,5 тыс. долларов.