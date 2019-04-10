Гибкий Samsung Galaxy Fold в рабочем состоянии показали на видео

В социальной сети Weibo распространили новые живые фото и видео, на которых продемонстрирован гибкий смартфон.

Samsung Galaxy Fold, как и другие подобные аппараты компаний, представляют интерес, ведь пока это новый сегмент к тому же еще и дорогих устройств.

Именно поэтому каждые новые снимки, видео или патенты обращают на себя большое внимание. Несмотря на то, что Galaxy Fold уже был представлен, в продажу он еще не поступил.

На европейском рынке эта новинка стартует 26 апреля, а в магазины первые партии приедут только 3 мая. Оценили складной смартфон в 1 980 долларов.