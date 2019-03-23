Гибкий Samsung Galaxy Fold появился в бенчмарке Geekbench

Смартфон с гибким экраном от южнокорейской компании протестировали в популярном бенчмарке под модельным номером SM-F900F.

Протестированный аппарат был оснащен процессором Snapdragon 855 и 12 ГБ оперативной памяти.

Судя по опубликованным данным новый гибкий Samsung Galaxy Fold показал результат даже меньше, чем флагманские Galaxy S10.

В одноядерном режиме модель заработала 3 418 баллов, а в многоядерном – 9 703 балла. Стоит напомнить, что в продаже Galaxy Fold появится 26 апреля.

Сначала его смогут купить жители США, а затем уже модель появится и за пределами этого рынка. Стоимость устройства составит 1980 долларов.