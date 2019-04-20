Гибкий Samsung Galaxy Fold порадовал своей автономностью

Несколько дней назад компания Samsung отправила первую партию складных смартфонов журналистам и блогерам для обзоров и оценки новинки.

Спустя чуть более суток в компанию поступил ряд жалоб на проблемы с новым Samsung Galaxy Fold, а сами сообщения не остались без внимания СМИ.

Оказалось, что во многих смартфонах вышел из строя экран. У некоторых перестала работать часть матрицы, а у других и вовсе весь дисплей.

Компания сразу же отреагировала на сообщения и пообещала разобраться в каждом случае. Также было отмечено, что заводскую пленку снимать с экрана ни в коем случае нельзя, так как она является частью экрана, да и клеить новые пленки тоже не рекомендуется.

Все это прописано в инструкции. После этого события в Сети появились первые фото Samsung Galaxy Fold в разобранном состоянии.

Там же сообщалось, что смартфон получил две батареи общей емкостью 4380 мАч. Многие сомневались в автономности аппарата, а между тем блогеры, у которых аппараты остаются рабочими, продолжали тестировать смартфон.

В результате Samsung Galaxy Fold порадовал своей автономностью, что отметили многие. Так, например, журналисты SamMobile устроили серьезный тест, задавая максимальные нагрузки смартфону. В результате он проработал на одной подзарядке восемь часов.