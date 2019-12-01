Гибкие смартфоны-«раскладушки» наиболее привлекательны для потребителей

Зарубежный ресурс GSMArena.com на собственной площадке провел порос и выяснил, какие пользователям нравятся раскладные смартфоны с гибким экраном.

Как оказалось, 44% респондентов выбрали вытянутый гибкие дисплеи, а такое решение выло реализовано в недавно представленной Motorola Razr.

Это классическая «раскладушка», у которой экран складывается внутрь, а таким образом он больше защищён от повреждений.

Еще 25% участников опроса ответили, что предпочли бы устройство наподобие Samsung Galaxy Fold. У этого аппарата экран тоже складывается внутрь, но в размноженном состоянии он практически квадратный.

За смартфоны с гибким дисплеем складывающимся наружу (Huawei Mate X) проголосовало 11%.

10% выбрали устройства двойного сложения, а оставшиеся 9% предпочли устройство с экраном, оборачивающим корпус.