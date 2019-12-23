Гендиректор OnePlus Пит Лау объяснил почему в Oxygen OS нет рекламы

Глава китайской компании OnePlus рассказал журналистам про дальнейшее развитие бренда, а также ответил на ряд вопросов, один из которых касался рекламы в оболочке смартфонов.

Гендиректор OnePlus Пит Лау заявил, что компания старается переносить на смартфоны самые полезные функции и внедрять новейшие технологии.

Представитель отметил, что пользователи, попользовавшись устройством с 90 Гц дисплеем никогда не захотят вернуться к обычным дисплеям.

При этом недавно эксперимент показал, что 90-герцовые экраны не нужны пользователям.

Также было сказано, что компания OnePlus в Oxygen OS не встраивает рекламу, так как она не несет никакой пользы для человека, а если опция является бесполезной, то в OnePlus не будут ее интегрировать в смартфоны.