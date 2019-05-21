Геймерский моноблок iGame G-One от Colorful оценен в 5000 долларов

Colorful выпустит очень дорогой игровой моноблок iGame G-One. Компания пока не раскрывает подробности про iGame G-One, но некоторые параметры компьютера она все-таки назвала.

Моноблок будет позиционироваться, как продвинутая игровая система. В ее основе будет лежать процессор Intel Core i9-8950HK и видеокарта GeForce RTX 2080.

Дисплей моноблока получит разрешение 2560х1440 пикселей. Он будет выполнен по технологии IPS, и в нем реализуют поддержку HDR 400.

Также iGame G-One получит 32-разрядный ЦАП ESS. Цена моноблока от компании Colorful составит 5000 тысяч долларов. Когда именно выпустят игровой моноблок не сообщается.