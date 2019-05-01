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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

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Garmin представила пять моделей беговых часов Forerunner

01.05.2019 20:32

Garmin представила линейку часов Forerunner, в которую вошли пять моделей: Forerunner 45, Forerunner 45S, Forerunner 245, Forerunner 245 Music и Forerunner 945.

Все эти часы получили яркий дисплей, GPS и датчик замера пульса. Также есть функция поделиться местоположением с выбранными контактами на случай, если понадобится помощь.

Модели Forerunner 45 и Forerunner 45S получили 42-мм и 39 мм корпус. Они предназначены для начинающих бегунов, причем датчики устройства распознают не только пробежки на улице, но также и на беговом тренажёре.

На одном заряде указанные модели могут проработать до 7 дней, а с включенным датчиком GPS автономность снижается до 13 часов.

В Forerunner 245 и Forerunner 245 Music уже встроена память на 500 музыкальных композиций, и в этих часах уже есть инструменты для контроля потребления кислорода, мониторинга температуры, аэробных и анаэробных тренировочных эффектов.

Также модели поддерживают работу с внешними датчиками. Автономность Forerunner 245 и Forerunner 245 Music составляет 7 дней, а в режиме с включённым GPS – 24 часа.


Forerunner 945 получили максимальные возможности и они  уже рассчитаны на профессиональных спортсменов, которым нужно постоянно следить за состоянием организма.

Эти часы проработают на полной зарядке до 2 недель, а с включённым GPS до 36 часов.

Сейчас для покупки доступны модели Forerunner 245, Forerunner 245 Music и Forerunner 945, а позже появятся и самые младшие версии часов. Минимальная цена за беговые часы от Garmin составляет 200 евро, а максимальная — 600 евро.

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