Garmin представила часы с солнечной панелью и титановым корпусом

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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Garmin представила часы с солнечной панелью и титановым корпусом

30.08.2019 18:02

Garmin представила новые «умные» часы, которые способны заряжаться от солнца.

Модель под названием Garmin Fenix 6X Pro Solar получила прозрачную солнечную батарею, которая находится над дисплеем.

Тестирование показало, что с солнечной панелью часы способны проработать на три дня дольше, чем без нее.

В целом Garmin Fenix 6X Pro Solar на одном заряде работают до 21 дня. При включенном GPS модуле батарея разрядится за 60 часов, но солнечная панель добавит время автономности до 3 дней, а с ввключенным GPS на 6 часов дольше. Корпус новики выполнен из титана и его диаметр составляет 51 мм, а толщина 15 мм.

В устройстве установили 1,4-дюймовый дисплей с разрешением 240 на 240 пикселей. Garmin Fenix 6X Pro Solar работают с навигацией GPS, ГЛОНАСС и Galileo. Помимо этого часы получили высотомер, барометр, Bluetooth, датчики частоты сердечного ритма и уровня кислорода в крови.

Новинка выдерживает давление до 10 АТМ и позволяет с помощью Bluetooth слушать музыку через сервисы Spotify, Deezer и Amazon Music. Garmin Fenix 6X Pro Solar будут доступны для покупки за 1150 долларов.

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