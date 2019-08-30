Garmin представила часы с солнечной панелью и титановым корпусом

Garmin представила новые «умные» часы, которые способны заряжаться от солнца.

Модель под названием Garmin Fenix 6X Pro Solar получила прозрачную солнечную батарею, которая находится над дисплеем.

Тестирование показало, что с солнечной панелью часы способны проработать на три дня дольше, чем без нее.

В целом Garmin Fenix 6X Pro Solar на одном заряде работают до 21 дня. При включенном GPS модуле батарея разрядится за 60 часов, но солнечная панель добавит время автономности до 3 дней, а с ввключенным GPS на 6 часов дольше. Корпус новики выполнен из титана и его диаметр составляет 51 мм, а толщина 15 мм.

В устройстве установили 1,4-дюймовый дисплей с разрешением 240 на 240 пикселей. Garmin Fenix 6X Pro Solar работают с навигацией GPS, ГЛОНАСС и Galileo. Помимо этого часы получили высотомер, барометр, Bluetooth, датчики частоты сердечного ритма и уровня кислорода в крови.

Новинка выдерживает давление до 10 АТМ и позволяет с помощью Bluetooth слушать музыку через сервисы Spotify, Deezer и Amazon Music. Garmin Fenix 6X Pro Solar будут доступны для покупки за 1150 долларов.