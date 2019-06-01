Galaxy S10 и Galaxy S10+ выйдут в новом цвете Cardinal Red01.06.2019 19:04
Один из интернет-магазинов в Швейцарии уже начала принимать заказы на новую версию флагманского смартфона.
Galaxy S10 и Galaxy S10+ выйдут в новом цвете Cardinal Red – ярко-красный. Новая версия смартфонов выйдет в продажу в этом месяце.
В интернет-магазине указана стоимость 899 швейцарских франков, а это около 58 тысяч рублей.
В новом исполнении устройство будет доступно в варианте со 128 ГБ встроенной памяти. Других изменений помимо цвета корпуса в моделях не произошло.
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