Гаджет Xiaomi Bluetooth Key Finder напомнит о забытых дома ключах

Гаджет Xiaomi Bluetooth Key Finder напомнит о забытых дома ключах11.09.2019 18:30
Xiaomi начала предлагать комплекты Xiaomi Bluetooth Key Finder. Это устройство предназначено для поиска вещей.
Брелок Xiaomi Bluetooth Key Finder цепляется к кошельку, сумке или ключам, а также к любым другим вещам, за которыми требуется следить.
В комплекте за 14 долларов будет поставляться сразу три устройства. Работает Xiaomi Bluetooth Key Finder через Bluetooth, и в случае удаления от смартфона или от другого Key Finder пользователь получит на смартфон уведомление.
Для аксессуаров создали специальное приложение, через которое можно узнать о местоположении Xiaomi Bluetooth Key Finder или определить их статус.
Питается гаджет от батарейки. В компании пока не стали раскрывать сколько Xiaomi Bluetooth Key Finder проработает от батарей и какая версия Bluetooth встроена в брелок.
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