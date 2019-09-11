Гаджет Xiaomi Bluetooth Key Finder напомнит о забытых дома ключах

Xiaomi начала предлагать комплекты Xiaomi Bluetooth Key Finder. Это устройство предназначено для поиска вещей.

Брелок Xiaomi Bluetooth Key Finder цепляется к кошельку, сумке или ключам, а также к любым другим вещам, за которыми требуется следить.

В комплекте за 14 долларов будет поставляться сразу три устройства. Работает Xiaomi Bluetooth Key Finder через Bluetooth, и в случае удаления от смартфона или от другого Key Finder пользователь получит на смартфон уведомление.

Для аксессуаров создали специальное приложение, через которое можно узнать о местоположении Xiaomi Bluetooth Key Finder или определить их статус.

Питается гаджет от батарейки. В компании пока не стали раскрывать сколько Xiaomi Bluetooth Key Finder проработает от батарей и какая версия Bluetooth встроена в брелок.