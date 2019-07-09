Функция замены неба стала доступна для Redmi K20 и Redmi K20 Pro

Китайская компания ранее официально анонсировала такую функцию для своих смартфонов.

Функция замены неба ранее дебютировала на смартфонах линейки Xiaomi CC9, а теперь она стала доступна для новых Redmi K20 и Redmi K20 Pro, а также Xiaomi Mi 9.

Эта функция позволит пользователям сменить небо на фотографии на необходимое. Чтобы ею воспользоваться предлагается войти в галерею, выбрать снимок, где присутствует небо и в разделе списка фильтров выбрать «Небо».

Такая функция будет работать не только для созданных на смартфоне фото, но и будет доступна для загруженных изображениях, где есть небо.