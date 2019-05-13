Функция Digital Wellbeing замедляет работу смартфонов Google Pixel

Одна из самых полезных функций Android Pie, оказалась вредной для смартфонов серии Google Pixel.

Речь идет об опции Digital Wellbeing, с помощью которой можно просмотреть статистику использования программ, а также выставить лимит на доступ к этому приложению.

Но теперь Digital Wellbeing начала замедлять работу смартфонов Google Pixel. Обсуждение этого вопроса уже давно ведется на Reddit, где советуют отключить функцию, так как это положительно сказывается на времени работы смартфона.

При этом не все пользователи отмечают ускорение, но в любом случае пользователям нужно попробовать отключить Digital Wellbeing и убедиться, влияет ли это на время работы или нет.