Fujifilm представила миниатюрную камеру с функцией мгновенной печати Instax LiPlay

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14 июля : пятница

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

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Fujifilm представила миниатюрную камеру с функцией мгновенной печати Instax LiPlay

13.06.2019 22:59

Fujifilm представила новую фотокамеру, с которой мгновенно можно печатать снимки.
Фотокамера под названием Instax Mini LiPlay будет предлагаться за $160. Эта портативная камера получила размеры 82,5х122,9х36,7 мм, вес – 255 г.

Она оснащена 5 Мп датчиком с расстоянием 28 мм в 35-миллиметровом эквиваленте. Светочувствительность фотодатчика составляет ISO 100–1600, выдержка 1/4–1/8000 с.


На задней панели фотоаппарата расположен небольшой цветной экран, на котором можно производить настройки камеры и просматривать сделанные снимки.

Печатать фото можно как с самого фотоаппарата, так и со смартфона, то есть камера может работать как принтер. Размеры фотографии 86х54 мм.

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