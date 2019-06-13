Fujifilm представила миниатюрную камеру с функцией мгновенной печати Instax LiPlay

Fujifilm представила новую фотокамеру, с которой мгновенно можно печатать снимки.

Фотокамера под названием Instax Mini LiPlay будет предлагаться за $160. Эта портативная камера получила размеры 82,5х122,9х36,7 мм, вес – 255 г.

Она оснащена 5 Мп датчиком с расстоянием 28 мм в 35-миллиметровом эквиваленте. Светочувствительность фотодатчика составляет ISO 100–1600, выдержка 1/4–1/8000 с.



На задней панели фотоаппарата расположен небольшой цветной экран, на котором можно производить настройки камеры и просматривать сделанные снимки.

Печатать фото можно как с самого фотоаппарата, так и со смартфона, то есть камера может работать как принтер. Размеры фотографии 86х54 мм.