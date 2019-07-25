Fujifilm представила камеру, которая может распознать номера авто за 1 км

Fujifilm представила новую камеру наблюдения, которая на расстоянии 1 500 метров может распознать человека, а с 1000 метров «считать» госномер автомобиля. Новика получила название SX800. В ней используется 40-кратный зум, и фокусное расстояние до 1000 миллиметров. К тому же в камере реализован очень быстрый автофокус и ISO до 819 200.

Камеру Fujifilm SX800 разрабатывали для использования на границах, в аэропортах, на автотрассах и больших заводах. В продажу новинка поступит 26 июля, но цена на камеру пока не озвучена.



Источник «Твоё Авто«